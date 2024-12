O presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, afirmou hoje que há "efetivamente um problema com distribuidores" e defendeu uma ação concertada a nível europeu para enfrentar as grandes plataformas tecnológicas.

O gestor falava no painel “a sustentabilidade dos media em Portugal”, na conferência “Informação como bem público: Regulação mediática e políticas públicas”, promovida pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que está a decorrer na Sala do Senado, na Assembleia da República, em Lisboa. “Temos efetivamente um problema com distribuidores”, afirmou Nicolau Santos, adiantando que “a RTP tem seguido uma estratégia de internacionalização, aliando-se por exemplo à RTVE, à TV Galícia, à Globo Play para tentar produções conjuntas”. Isto para “que nos permitam de algum modo alargar a nossa área de influência, temos várias produções a que estamos associados e que aparecem na Netflix, não ganhamos muito dinheiro com isso”, sublinhou o presidente da RTP. “Não é possível enfrentar este tipo de situações sem que haja uma ação concertada a nível europeu perante as grandes plataformas tecnológicas”, defendeu Nicolau Santos.