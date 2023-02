A informação foi esta tarde de segunda-feira revelada pela Câmara de Lisboa, dando conta das respetivas restrições rodoviárias nesta rua lisboeta.

"A Câmara Municipal de Lisboa informa que a Rua do Arsenal, no troço compreendido entre a Praça do Município e a Rua do Ouro, vai encerrar à circulação rodoviária a partir do dia 1 de março e pelo prazo previsto de um mês, para a realização de trabalhos de requalificação do pavimento", começa por ler-se no comunicado.

Inicialmente as obras terão lugar entre a Praça do Município e a Rua do Ouro, avançando depois na direção da Câmara de Lisboa.

"A intervenção abrange nesta primeira fase a Rua do Arsenal e, em fases posteriores, a Rua do Ouro e o topo norte da Praça do Comércio e consiste na substituição integral da base do pavimento que será reforçada para dar resposta ao fluxo rodoviário, com vista a dotar as vias de melhores condições de segurança de circulação. A realização dos trabalhos é faseada, de modo a reduzir os impactes no quotidiano dos cidadãos que habitualmente circulam nesta zona", salientou a autarquia.

A Câmara, entretanto, disponibilizou também os novos troços que os transportes públicos irão realizar enquanto decorrem as obras:

· Sentido Cais do Sodré/Rossio – AV. Ribeira das Naus - Rua dos Arameiros - Rua da Prata - Rua de S. Julião - Rua da Madalena

· Sentido Rossio/Cais do Sodré - Rua do Ouro – Praça do Comércio – Rua dos Arameiros – Av. Ribeira das Naus

· Sentido Santa Apolónia/Cais do Sodré – Av. Infante D. Henrique – Praça do Comércio - Av. Ribeira das Naus – Cais do Sodré

· Sentido Cais do Sodré/Santa Apolónia – Cais do Sodré – Av. Ribeira das Naus – Praça do Comércio - Av. Infante D. Henrique