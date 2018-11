Este artigo é sobre Aveiro . Veja mais na secção Local

A rua do Ribeirinho, que liga os municípios de Aveiro e Oliveira do Bairro, está cortada ao trânsito devido à falta de condições de segurança, informou hoje a autarquia aveirense sem apontar uma data para a reabertura da via.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA