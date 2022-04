“Neste momento, não me sinto em condições de passar um cheque em branco à ANMP para negociar aquilo que podemos nós negociar”, afirmou o independente Rui Moreira.

Em declarações aos jornalistas, Rui Moreira disse acreditar que, com a saída da ANMP, o município do Porto ainda tem hipótese de, juntamente com o Governo, discutir a transferência de competências na área da educação, da coesão social e saúde.

“Até ao final do ano ainda vamos ter a questão da coesão social e saúde, quero ter a hipótese de negociar diretamente com o Governo”, disse o autarca, que na terça-feira vai apresentar ao executivo da Câmara do Porto uma proposta para que o município abandone a representação da ANMP e passe a tomar todas as decisões de forma “independente” e “autónoma” com o Governo.

Destacando que as bases definidas na Cimeira de Sintra, que juntou município das duas Áreas Metropolitanas, foram “desvirtuadas”, Rui Moreira afirmou que, desde então, o processo de transferência de competências “foi feito aos safanões”.