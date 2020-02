Rui Moreira defendeu que, entendendo todas as lealdades, a folha de sala em causa devia ter sido publicada.

Em causa está uma nota de rodapé onde a escritora critica a noção de cidade líquida de Paulo Cunha e Silva, antigo vereador da Câmara do Porto, que morreu em 2015.

"Devemos confiar nos portuenses", afirmou, salientando que "provavelmente ninguém era tão amigo do Paulo Cunha e Silva como ele era.

O autarca falava no período antes da ordem do dia da reunião de hoje do executivo camarário, já depois do encontro informal e privado onde foi ouvido o diretor do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes.

Na quinta-feira, PS, PSD, CDU e Bloco de Esquerda exigiram um esclarecimento cabal sobre o alegado ato de censura da Direção do Teatro Municipal do Porto, tendo os socialistas pedido para ouvir Tiago Guedes na reunião de câmara desta segunda-feira.

No dia 03 de fevereiro, a dramaturga Regina Guimarães acusou a direção do Teatro Municipal do Porto de censurar um texto da sua autoria, escrita para integrar a folha de sala do espetáculo “Turismo”, da Companhia A Turma, com texto original e encenação de Tiago Correia, que esteve em cena nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, no Teatro do Campo Alegre, no Porto.

Numa primeira reação, na madrugada de terça-feira, Tiago Guedes, em declarações à Lusa, garantiu que o texto da dramaturga não tinha sido publicado com a concordância do encenador do espetáculo, e que o mesmo tinha até lhe pedido desculpa.