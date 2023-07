"Encontrámos uma solução depois de ouvir o regimento de Sapadores de Bombeiros do Porto. Assim sendo, numa primeira fase, temos de ter lá um carro de bombeiros permanente, com cinco operacionais, durante a utilização do espaço", começou por dizer Rui Moreira.

"Temos também de fazer um investimento nos meios de segurança, por exemplo mangueiras, aguelhetas, tal como há em outros centros comerciais. Temos de dar informações aos utilizadores de como utilizar isto em caso de incêndios", explicou Rui Moreira.

O presidente da Câmara do Porto também explicou que há uma proposta de horário de funcionamento do centro comercial: "Há a possibilidade de abrir entre as 10h/11h e fechar também pelas 22h/23h, sete dias por semana. Mas, isso implica um compromisso com as associações, se estão de acordo com esta forma de utilização e depois a administração do condomínio tem de dar também o seu parecer".

Entretanto, o projeto de licenciamento está em curso, e quando estiver pronto, estima Rui Moreira "em outubro", haverá uma revisão do que terá sido decidido.