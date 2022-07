À agência Lusa, a Câmara do Porto adiantou hoje que a decisão de condecorar o autarca independente partiu do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro.

A condecoração surge em reconhecimento do empenho de Rui Moreira em “incentivar e preservar um excelente relacionamento institucional” entre a autarquia e as Forças Armadas, “promovendo e apoiando, com elevadíssimo sentido de serviço público, atividades que reforçam o prestígio da instituição militar na região Norte, com benefícios mútuos para ambas as partes”, salienta a autarquia.

A Medalha da Cruz de São Jorge destina-se a galardoar os militantes e civis, nacionais ou estrangeiros, que revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão das forças armadas.

A condecoração, atribuída pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, será imposta numa cerimónia militar que decorre segunda-feira, no Terreiro da Sé, a partir das 10:00.

A cerimónia é presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e evoca a entrada do exército liberal na cidade do Porto.