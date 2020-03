Rui Rio nem tinha feito a intervenção pelo PSD no debate quinzenal, que coube ao deputado Ricardo Baptista Leite, o qual começou precisamente por dizer que o plenário na Assembleia da República não deveria estar reunido, mas apenas a Comissão Permanente, e que estava a colocar em risco "a segunda e terceira figuras do Estado", presidente da Assembleia e primeiro-ministro, respetivamente.

Apesar de Ricardo Batista Leite se ter dirigido a António Costa, a resposta não veio do primeiro-ministro mas sim do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

"Temos de dar o exemplo. Não podemos esquecer que há milhões de trabalhadores que estão todos os dias a sacrificar-se para que eu, o senhor e as nossas famílias possam comer e ter uma vida minimamente normal em matéria de segurança", disse recolhendo aplausos da ala esquerda do Parlamento.

A isso Baptista Leite respondeu que, neste caso, quer o presidente da Assembleia quer a maioria estavam errados.

"Senhor deputado, resolvemos ontem que os grupos parlamentares deveriam ter um quinto dos deputados na sala. Sabe quantos deputados o PSD devia ter? 18. Sabe quantos tem? 36. Lamento, mas isso não é responsabilidade do presidente, é da vossa bancada", insistiu depois Ferro Rodrigues em nova intervenção.

O líder do PSD pediu então a palavra para dizer que concordava com o seu deputado, mas também com o presidente da Assembleia.

"O PSD tem um conjunto de deputados que estão aqui e não deviam estar. Eu vou ser o primeiro a sair para dar o exemplo", disse antes de abandonar o hemiciclo.