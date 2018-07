A pouco mais de um ano das eleições regionais na Madeira, além da intervenção do líder social-democrata, irão ainda discursar o presidente da JSD/M, Bruno Miguel Melim, e o presidente do PSD/M e presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Como tradicionalmente, na festa existirão dezenas de ‘barracas’ de ‘comes-e-bebes’, das estruturas locais do partido, da JSD, dos TSD e Associação Regional dos Autarcas Sociais-Democratas (ARASD).

Esta concentração popular do partido maioritário na Madeira, implementada pelo então líder regional ao longo de quase quatro décadas, Alberto João Jardim, aconteceu pela primeira vez em 18 de maio de 1975, no Chão dos Louros.

Nos anos seguintes teve como palco outros locais na ilha, como o Paul da Serra, a Fonte do Bispo, o Pico das Pedras, o Fanal e acabou por fixar-se, em 1993, no planalto do Chão da Lagoa, propriedade da Câmara Municipal do Funchal.