Rui Rio referiu-se em particular aos projetos de lei do PSD para introduzir a participação de personalidades independentes nas comissões parlamentares de inquérito e num Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados, que foram chumbados com votos contra, entre outros, de PS, BE, PCP e CDS-PP.

“Isto mostra que o parlamento mantém-se fechado sobre si próprio e tem medo do povo, não quer que aqui haja qualquer espécie de participação”, reagiu o presidente do PSD, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República.

No seu entender, o parlamento precisa de “transformações reais e fundamentais”, mas os partidos que rejeitaram estas iniciativas do PSD “não querem fazer reforma nenhuma, querem apenas fazer algumas coisas para que tudo possa continuar na mesma”.

Rejeitando acusações de populismo, Rui Rio sustentou que, “nestes corredores, onde andam só as pessoas fechadas na política, têm dificuldade em entender” as propostas do PSD, mas “lá fora as pessoas de certeza que estão a perceber perfeitamente”.

“Nós temos é de arejar um bocado estes corredores, porque são demasiado fechados”, defendeu.