Após um comunicado conjunto em que PSD e IL informaram que não avançarão "nesta altura para a celebração de entendimentos alargados", incluindo os que dizem respeito à formação do novo Governo, Rui Rocha falou aos jornalistas à saída da sala da IL no parlamento, começando por destacar que estas negociações foram “mantidas num clima de abertura, de respeito e de boa-fé”.

“Uma regra básica sobre as posições da Iniciativa Liberal é que estão sempre em causa as ideias. (…) As prioridades não convergiram o suficiente para haver um entendimento mais alargado e isso é uma posição legítima da parte dos dois partidos”, explicou, referindo que há "prioridades diferentes" apesar de haver "pontos de contacto".

O presidente da IL referiu que “a única porta que está realmente aberta é a da manutenção de um diálogo em temas importantes” tendo em conta uma legislatura com as configurações que existem no parlamento, considerando que isto “é uma prova de sentido de responsabilidade dos dois partidos”.