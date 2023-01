A Lista L, de Rui Rocha, que se apresentou sob o lema “Liberalismo para todos”, alcançou 51,7% votos, ao passo que a Lista M, de Carla Castro, com o mote “A nossa Iniciativa Liberal” teve 44% dos votos.

Já a Lista A, de José Cardoso, com a moção “Um Partido e um País sem medo da liberdade dos outros” teve 4,3% dos votos.

Depois do anúncio dos resultados, a lista de Rui Rocha subiu ao palco em ambiente de festa, recebendo muitos abraços dos seus apoiantes.

"O passado termina hoje, só interessa o futuro", disse Rui Rocha após o anúncio da sua vitória, referindo-se às clivagens internas no partido que ficaram patentes durante esta convenção.

Quanto à sua principal adversária, Carla Castro, o novo presidente da IL assegura que terá o mesmo papel que tem tido até agora.

Por sua vez, perante a vitória de Rui Rocha, Carla Castro garantiu que não será oposição dentro do partido.

À sucessão de João Cotrim Figueiredo apresentaram-se, pela primeira vez na história do partido, mais do que uma lista e disputaram a liderança os deputados e dirigentes Rui Rocha e Carla Castro e o conselheiro nacional José Cardoso na VII Convenção Nacional da IL, que termina hoje em Lisboa.

A votação para os órgãos nacionais decorreu de forma eletrónica, sendo escolhido, entre outros, o quarto presidente da IL.

A decisão foi tomada com cinco horas de atraso, já que o discurso de encerramento estava previsto para as 13:30, horário que foi hoje de manhã atualizado para as 14:30, devido a alguns trabalhos que passaram da agenda de sábado para domingo, e foi posteriormente adiado para as 17:30.

A justificação apontada foi “o número de inscritos” no último ponto dos trabalhos, em que estiveram a ser debatidas as listas ao Conselho Nacional, de Fiscalização e de Jurisdição.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal terminou hoje no Centro de Congressos de Lisboa, contando com cerca de 2.300 membros do partido inscritos na reunião magna para eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.