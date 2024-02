Nestas eleições o Livre fixa três objetivos: o primeiro, eleitoral, é de "crescer, ter um grupo parlamentar, quanto maior melhor". Rui Tavares recusa-se a avançar com um número, mas confessa que ficaria "desapontado" com eleição de apenas mais um deputado.

O segundo objetivo, de cariz político, prende-se com "ajudar uma maioria de progresso e de ecologia a ganhar estas eleições", o que pode passar por, a seu ver, por "uma maioria de esquerda".

O terceiro objetivo, moral, é "afastar do exercício do poder aqueles que seriam perigosos para a nossa democracia", nomeadamente, "a extrema-direita, o Chega".

O líder do Livre é o primeiro candidato a sentar-se no estúdio do SAPO24. Os candidatos a Primeiro-Ministro foram convidados para este ciclo de entrevistas que acontece ao longo de fevereiro e antecede a campanha eleitoral. Os leitores podem interagir comentando e fazendo perguntas aos convidados.