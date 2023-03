"Uma explosão na localidade de Djankoi no norte da Crimeia (que está) temporariamente ocupada destruiu mísseis cruzeiro russos 'Kalibr NK' quando eram transportados por comboio", anunciou no Telegram a Divisão de Informação do ministério da Defesa ucraniano.

A nota não revela mais detalhes nem confirma um envolvimento direto do exército ucraniano.

A Rússia, porém, desmentiu as afirmações e afirmou que derrubou vários drones ucranianos na Crimeia. Durante a noite de segunda-feira, "a defesa antiaérea impediu um ataque com drones perto da cidade de Djankoi, na Crimeia", informou o Comité de Investigação da Rússia.

"Os alvos de todos os drones derrubados eram infraestruturas civis", acrescenta a nota.

Uma pessoa ficou ferida na queda dos destroços de um drone numa residência e numa loja, informou o governador da Crimeia designado por Moscovo, Serguei Aksionov.

No sábado, Vladimir Putin celebrou na Crimeia o nono aniversário da anexação por parte da Rússia e visitou a base da Marinha no porto de Sebastopol, no Mar Negro.

