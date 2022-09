“As tentativas de criar um mundo unipolar tomaram recentemente uma forma absolutamente desprezível e são totalmente inaceitáveis”, disse Putin, em Samarcanda, Uzbequistão, após uma conversa com Xi, a primeira entre os dois líderes desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro.

“Apreciamos muito a posição equilibrada dos nossos amigos chineses, na crise ucraniana”, explicou Putin, dizendo que entende as preocupações de Pequim sobre a invasão e mostrando-se disponível para explicar a sua posição.

Pequim não apoiou nem criticou a invasão russa, ao mesmo tempo que tem expressado repetidamente o apoio a Moscovo perante as sanções ocidentais.

Durante a conversa com Xi, à margem de uma cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai, Putin renovou o apoio de Moscovo a Pequim, no que diz respeito a Taiwan, onde as visitas de autoridades norte-americanas nas últimas semanas provocaram o desconforto da China.

“Condenamos a provocação dos Estados Unidos”, disse Putin, sublinhando que Moscovo respeita a tese da unidade da China, apoiando os esforços para que Taiwan seja parte integrante do território chinês.

“Estou convencido de que nossa reunião de hoje dará um impulso adicional ao fortalecimento da parceria estratégica entre a Rússia e a China”, acrescentou Putin.