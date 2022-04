A cidade portuária de Mariupol, junto ao mar de Azov, é um dos principais objetivos russos para conseguir o controlo total da região do Donbass e formar um corredor terrestre no leste do país a partir da península da Crimeia, anexada em 2014.

O porta-voz ucraniano, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), deu ainda conta que os combates nas ruas de Mariupol prosseguem, dando como exemplo confrontos na zona da siderurgia de Illich, perto do porto.

Motuzyank contradiz, assim, a versão da Federação Russa de que a siderurgia já estaria sob controlo total dos russos.

A Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia em 24 de fevereiro, que já matou quase 2.000 civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu enviando armas à Ucrânia e reforçando as sanções económicas e políticas a Moscovo.