Principalmente a partir do meio-dia, hora a que um movimento internacional de contestação ao Presidente Putin convidou os russos a votarem, foram muitos os russos que engrossaram a fila de eleitores, que enche parte da Calçada de Arroios e também da Rua Ponta Delgada, nas imediações da embaixada da Rússia.

Os eleitores, muitos deles acompanhados de crianças e bebés de colo, estão a entrar a uma cadência lenta nas instalações da embaixada, que está protegida com grades e uma significativa presença policial.

Os eleitores fazem-se acompanhar de passaporte e alguns deles são, no final da votação, abordados por elementos de uma organização que está a fazer uma espécie de sondagem à boca da urna.

O objetivo é demonstrar que, ao contrário do que dizem as autoridades russas, estes cidadãos querem a mudança e não a continuidade do Presidente russo, Vladimir Putin.

O protesto internacional "Meio-dia contra Putin" foi agendado para hoje, o último dos três dias de votação das eleições presidenciais russas, e convida os cidadãos russos, na Rússia e a nível internacional, a deslocarem-se às respetivas assembleias de voto ao meio-dia “para expressarem uma posição coletiva contra a atual situação política”.

A manifestação “Meio-dia contra Putin” foi apoiada em fevereiro pelo falecido líder da oposição Alexei Navalny, pouco antes da sua morte em circunstâncias estranhas na prisão.

Vladimir Putin está no poder desde 2000 e pretende garantir um quinto mandato presidencial, depois de também ter ocupado o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012.

Participação acima dos 74%

A participação nas eleições presidenciais da Rússia ultrapassou os 74%, a cerca de seis horas do encerramento dos últimos centros de votação, indicou a Comissão Eleitoral Central (CEC) do país.

Pelas 14:15 (hora local, menos três em Lisboa), a participação estava em 74,09% dos estimados 112 milhões de eleitores, revelou a CEC.

Nas eleições de 2018, a participação foi de 67,5%.

Os dados hoje divulgados incluem a votação eletrónica remota e a votação presencial.

Segundo as sondagens oficiais, as intenções de voto em Vladimir Putin rondam os 80%.

Putin votou remotamente esta sexta-feira, no primeiro dia de eleições, a partir da sua casa, nos arredores de Moscovo.

O representante do partido Novo Povo, Vladislav Davankov, e o comunista Nikolai Kharitonov reúnem 6% das intenções de voto.

Já o ultranacionalista Leonid Slutski poderá ter cerca de 5% dos votos.

As assembleias de voto estão abertas até às 20:00 (hora local) em todo o país, que tem 11 fusos-horários.

O Presidente russo concorre nestas eleições ao seu quinto mandato como chefe de Estado da Rússia.

A eleição deverá manter Putin no poder até 2030, ano em que completará 77 anos, com a possibilidade de um mandato adicional até 2036, devido a uma alteração constitucional feita em 2020.

Segundo a imprensa internacional, está hoje a decorrer uma ação de protesto contra o Presidente Vladimir Putin. Os moscovitas formaram longas filas em frente às escolas sob o olhar atento dos agentes de segurança, que, no entanto, não intervieram para impedir a ação de protesto, apesar dos avisos do Ministério Público sobre a proibição de participar em aglomerações no terceiro dia das eleições, que começaram na sexta-feira.