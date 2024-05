Marcelo Rebelo de Sousa comentava o pedido de audiência de Carlos Moedas, autarca de Lisboa, nas declarações aos jornalistas durante as comemorações do aniversário da Associação Nacional de Municípios.

Se o Governo optar por não manter as medidas do PS, Rebelo de Sousa alerta que é urgente "saber-se qual é o novo modelo de articulação com as autarquias [das novas políticas de prevenção e solução para a situação de sem abrigo]. O Presidente da República defendeu hoje que é urgente definir o papel do Estado e das autarquias nas várias dimensões do problema das pessoas em situação de sem-abrigo, neste período de transição de Governo.