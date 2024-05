O livro escrito por Matthew McConaughey e ilustrado por Renée Kurilla chega às livrarias esta semana, a 21 de maio. "Neste livro dedicado a pequenos e grandes leitores, o conhecido ator e autor bestseller n.º 1 do New York Times apresenta um mundo repleto de possibilidades e desafia igualmente a criança que existe em todos nós a continuar a aprender", explica a a LeYa/Lua de Papel em comunicado.

"Matthew McConaughey, o ator premiado com um Óscar da Academia e autor do bestseller Luz Verde, já nos habituou a um discurso onde combina sempre o humor e a sabedoria. Em 'Só Porque' serve-nos breves, sentidas e irreverentes lições de vida, que vão inspirar os pequenos e grandes leitores, celebrando um mundo repleto de possibilidades. Porquê? Porque sim", pode ler-se.

O livro inclui conclusões como "Só porque vou correr, não significa que esteja preparada. Só porque estou a tremer, não significa que não esteja focado. Só porque é tudo a brincar, não significa que não se vá realizar".

De recordar que "Matthew McConaughey é um dos mais conhecidos atores contemporâneos (premiado com um Óscar da Academia pelo filme 'O Clube de Dallas') e autor de 'Luz Verde', o bestseller n.º 1 do New York Times. Juntamente com a sua mulher, Camila, criou a Fundação Just Keep Livin, dedicada a fornecer aos estudantes do ensino secundário as ferramentas necessárias para terem uma vida ativa e fazerem escolhas saudáveis que lhes proporcionem um futuro melhor".

Matthew McConaughey é também "professor na Universidade do Texas, em Austin, onde vive com a mulher e os três filhos", e é considerado "um contador de histórias".

As palavras do autor são acompanhadas pelos desenhos de Renée Kurilla, "autora e ilustradora de vários livros para pequenos leitores". "Formada em ilustração e em Design Gráfico pelo College of Art and Design da Lesley University, vive nos arredores de Boston com o marido, a filha e um peixe chamado Yoshi", é descrito.

O livro ilustrado "Só Porque" tem 32 páginas e custa 13,50€. Está disponível em pré-venda online.