De barba falsa, jardineiras e no papel de músico country. Foi assim que no sábado Sasha Baron Cohen subiu ao palco de um comício conservador em Washington e interpretou uma canção com várias tiradas racistas.

Uma vez no palco e disfarçado, Cohen até pediu a ajuda do público. A letra fazia referência à injeção "da gripe de Wuhan" ao ex-presidente norte-americano Barack Obama, à democrata Hillary Clinton e a Dr. Anthony Fauci, o perito mais escutado nos EUA sobre a pandemia. (Contudo, também aludiu à possibilidade de cortar os membros da Organização Mundial de Saúde "como os sauditas fazem".)

O comício em questão foi organizado pelo movimento com ligações à extrema-direita Washington Three Percent e reuniu fações "constitucionalistas". A NPR falou com o seu líder, Matt Marshall, para tentar perceber como tudo aconteceu.

Marshall explicou que Cohen (na verdade terá sido uma organização pelo nome de Back To Work USA) apareceu do nada uma semana antes do comício e ofereceu-se para ajudar a pagar várias coisas que ajudaram à realização do evento. Desde um palco adornado com balões, a uma equipa de segurança — que impediu que os organizadores o expulsassem do palco quando se aperceberam do que realmente estava a acontecer —, passando pelo equipamento necessário para atuar.