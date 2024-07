A organização Change The Ref "sensibiliza para os tiroteios em massa" e trabalha para reduzir a influência "dos fabricantes de armas através de intervenções estratégicas e da utilização da arte como forma de comunicação".

Assim, é utilizada "a arte urbana e o confronto criativo não violento para defender a erradicação da epidemia de violência com armas".

Em junho, a principal autoridade de saúde dos Estados Unidos divulgou um relatório a declarar a violência armada como uma "crise de saúde pública" e onde pede um amplo controlo de armas, uma medida que historicamente enfrenta forte oposição.

Nos últimos anos, as armas de fogo tornaram-se a principal causa de morte entre americanos de 1 a 19 anos, superando os acidentes de trânsito. Em 2022, 48.204 pessoas morreram como resultado de armas de fogo, incluindo suicídios.

Agora, surge uma nova campanha em que se simula o pedido de adoção internacional de crianças americanas afetadas pela violência armada. Ao olhar para os números, a Change The Ref considera que estas estariam mais seguras se deixassem os EUA para viver noutros países.

Num vídeo intitulado "Save us from the USA" [Salve-nos dos EUA], mostra uma série de fotos de crianças a preto e branco, geradas por Inteligência Artificial, que lembram retratos escolares. E a mensagem é clara: "por favor, salvem as crianças americanas dos EUA — considerem adotar uma criança americana".

“É uma questão de pedir ajuda; é como ter uma guerra no seu país e pedir ajuda a outros países”, disse o cofundador da Change the Ref, Manuel Oliver, que criou a organização com a sua esposa Patricia após a morte do seu filho, Juaquin, no tiroteio em massa de 2018 na escola secundária de Parkland.

A campanha tem alcance internacional e chegou também a Portugal, à cidade de Lisboa, ou não tivesse sido idealizada por uma agência de publicidade nacional, a Stream and Tough Guy. Além disso, os cartazes vão poder ser vistos nas ruas de Paris, Madrid e Londres.