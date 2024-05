Uma semana depois de ter assegurado o regresso ao principal escalão do futebol nacional, os açorianos venceram os leirienses, em Ponta Delgada, com golos de Pedro Ferreira, aos 63 minutos, e Bruno Almeida, aos 80, assegurando o título, sucedendo ao Moreirense no historial.

Com este triunfo, o Santa Clara assegurou o primeiro lugar, com mais dois pontos do que o também promovido Nacional, segundo classificado, que também venceu por 2-0, ao Mafra, no Funchal, com golos do venezuelano Chuchu Ramirez, aos seis, na conversão de uma grande penalidade, e aos 45+1.

A última vaga na edição 2024/25 da I Liga portuguesa vai ser disputada por Portimonense, 16.º e antepenúltimo do primeiro escalão, e AVS, terceiro do segundo, no play-off, cujos jogos estão marcados para 25 de maio, em Portimão, e 02 de junho, na Vila das Aves.