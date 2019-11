Documentos relevados este domingo, 24 de novembro, mostram, pela primeira vez, como a China gere os seus campos de "reeducação" em Xinjiang e faz uma "lavagem cerebral" às minorias étnicas, sobretudo uigures.

Os documentos, obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e publicados por 17 meios de comunicação social, mostram os protocolos rígidos que administram a vida na rede de campos de detenção em Xinjiang, que de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos e analistas independentes abrigam mais de um milhão de muçulmanos, a grande maioria uigures, detidos sem julgamento.

Quando os primeiros relatos sobre estes campos começaram a surgir, o governo chinês negou a sua existência. No entanto, depois de imagens por satélite e vários testemunhos de ex-detidos era impossível continuar a escondê-los. Pequim justificou a sua existência como campos de reeducação e treino voluntários, com o objetivo de combater o extremismo. No entanto, os documentos agora conhecidos — denominados "China Cables" — contrariam essa versão.

Nos documentos consta um memorando de nove páginas enviado em 2017 por Zhu Hailun, então vice-presidente do Partido Comunista de Xinjiang, para quem dirigia os campos. As instruções presentes no memorando tornam claro que estes deviam ser dirigidos como prisões de alta segurança, com regras de disciplina estritas.

"Nunca permitir fugas"; "incentivar a disciplina e castigar violações comportamentais"; "promover o arrependimento e a confissão"; "tornar o estudos de mandarim corretivos uma prioridade"; "encorajar os estudantes a mudar verdadeiramente"; "garantir cobertura de videovigilância nos dormitórios, salas de aulas, sem que existam ângulos cegos", lista a BBC, citando algumas das diretrizes do documento.

O The Guardian traz mais algum detalhe: os campos devem adotar um sistema de controlo físico e mental total, com múltiplas camadas de bloqueios em dormitórios, corredores e edifícios. Devem ser colocadas cercas em todos os edifícios e muros à volta do campo. Um posto de polícia dedicado deve estar no portão da frente, tudo monitorizado por guardas.

Escreve ainda o britânico que os detidos podem ser presos indefinidamente, mas devem estar pelo menos um ano nos campos antes de sequer poder ser considerada a sua libertação. Os campos são geridos por um sistema de pontos em que os detidos podem ganhar créditos pela "transformação ideológica", pelo "cumprimento das regras", pelo "estudo" e "treino".

Depois de completarem a sua "transformação educacional", os detidos não são libertados, são antes transportados para uma outra zona do campo onde terão mais três a seis meses de treino. (Escreve o The Guardian que há múltiplos relatos credíveis de trabalhos forçados nos campos, sendo que quem "completa" a reeducação pode ser forçado a trabalhar na segunda zona). Mesmo depois de libertados os "estudantes não devem sair de vista durante pelo menos um ano", pode ler-se.

Os telefonemas semanais e uma videochamada por mês com parentes são as únicas formas de os detidos contactarem com o exterior — e podem ser suspensos como punição.