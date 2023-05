O IPMA colocou também em perigo muito elevado e elevado de vários concelhos de todos os distritos (18) do continente.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Instituto prevê pelo menos até sábado um agravamento do perigo de incêndio rural.

Desde o início do ano, as 2.963 ocorrências de fogo já afetaram 8.191 hectares de espaços rurais.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros e trovoada na região Sul, vento por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental, subida da temperatura mínima e da máxima no litoral.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 18 (em faro) e as máximas entre os 21 (na Guarda) e os 30 (em Lisboa e Santarém).

Previsão para quarta-feira, 17 maio

REGIÕES NORTE E CENTRO: Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã. Vento fraco a moderado (até 35 km/h) do quadrante leste, temporariamente moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas, e com rajadas até 80 km/h até ao meio da manhã, rodando para o quadrante norte e soprando por vezes forte (até 40 km/h) no litoral durante a tarde. Acentuado arrefecimento noturno, em especial no interior. Subida da temperatura máxima no litoral.

REGIÃO SUL: Céu com períodos de muita nebulosidade. Condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial durante a tarde no Baixo Alentejo e nas serras do Algarve. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, e com rajadas até 60 km/h até ao meio da manhã, rodando gradualmente para o quadrante oeste a partir da tarde, e soprando temporariamente do quadrante norte no litoral a norte do Cabo Espichel durante a tarde. Pequena subida da temperatura mínima. Descida da temperatura máxima no Baixo Alentejo e no Algarve.

GRANDE LISBOA: Céu com períodos de muita nebulosidade, diminuindo gradualmente ao longo do dia. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, rodando para o quadrante norte a partir da tarde e soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira. Pequena subida da temperatura mínima.

GRANDE PORTO: Céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã.

Vento moderado (15 a 35 km/h) de leste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 60 km/h até ao fim da manhã, rodando para o quadrante norte durante a tarde. Pequena subida da temperatura máxima.