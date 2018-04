De acordo com a informação, existiam, até às 19 horas de quarta-feira, sete pessoas com a doença, sendo que, ao longo do surto, foram confirmados 97 casos, a maioria com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto.

A DGS adianta ainda que estão internados dois doentes, clinicamente estáveis, e que há 20 casos em investigação.

Na quarta-feira de manhã, o balanço da DGS apontava para 90 casos confirmados de sarampo relativo ao atual surto.

“Está em curso a investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui a investigação laboratorial de todos os casos”, explica a entidade, acrescentando estar a acompanhar, em conjunto com a rede de autoridades de saúde, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e profissionais de saúde, a evolução da situação de acordo com o previsto no Plano de Contingência.