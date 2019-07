“Promoção da saúde das pessoas trans e intersexo” é o Volume 1 da Estratégia de Saúde para as Pessoas LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo), hoje apresentado em Lisboa, resulta de um trabalho colaborativo entre Governo, organismos de saúde, como a Direção-Geral de Saúde (DGS), e sociedade civil, desde logo representada por organizações não governamentais (ONG) de representação da comunidade LGBTI.

“Aquilo que se pretende é quebrar barreiras, quebrar estigmas”, disse a secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, na cerimónia de apresentação da estratégia, que decorreu no auditório do Infarmed, acrescentando que o objetivo do trabalho é garantir que as pessoas trans e intersexo tenham a garantia de equidade no acesso aos cuidados de saúde.

A secretária de Estado da Saúde referiu que a apresentação da estratégia é “um primeiro passo para a sua implementação no terreno”, que vai passar pela criação de um documento técnico, uma norma clínica orientadora para profissionais de saúde, que, referiu, por seu lado, a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, pretende ser um “instrumento de informação e de capacitação e de clarificação daquilo que são pressupostos básicos”.