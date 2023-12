Em comunicado, o SNS24 especificou que "a integração de mais enfermeiros e psicólogos, a maximização das escalas, bem como reforço tecnológico no serviço de triagem e ainda a abertura, em breve, de mais dois centros de atendimento, em Faro e na Covilhã" vão ser algumas das medidas implementadas.

O mês de dezembro tem sido caótico no SNS português. Só neste último mês do ano o SNS24 atendeu "mais de 204 mil chamadas, o que faz de dezembro o mês com mais contactos recebidos no ano", explica o comunicado. Nos meses anteriores, a linha SNS 24 "atendeu 172.917 chamadas em outubro, 186.865 em novembro. Este ano foram atendidas 1.849.831 chamadas, das quais cerca de 30% são reencaminhadas para os Serviços de Urgência".

"No dia 26 foram atendidas mais de 9.500 chamadas (mais de quatro chamadas face ao dia anterior) e, no dia 27, cerca de 10.200 chamadas", especificou o Ministério da Saúde. "Desde novembro que se verifica um crescimento de cerca de 7% no volume de atendimento semanal, tendo sido tomadas medidas de adaptação e dimensionamento".

Para além das novas medidas, o SNS continua a alertar para a maior procura do seu serviço durante esta altura do ano, pedindo à "melhor compreensão para algum constrangimento neste período". Para além do atendimento telefónico, a "aplicação e o site disponibilizam serviços digitais e informações que podem ajudar o cidadão a esclarecer as suas dúvidas, nomeadamente os guias de saúde sobre gripe, gripe A e febre, entre outros disponíveis na página Info Saúde".

A campanha de comunicação "Melhor que achar é ligar 808 24 24 24" também procura sensibilizar, uma vez mais, para que os cidadãos liguem antes de recorrer aos serviços de saúde perante uma situação de saúde aguda e não emergente.