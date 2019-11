José Precioso insiste ainda que o fumo passivo “é composto por um conjunto de substâncias cancerígenas e tóxicas” que prejudicam a saúde das crianças e que “o Governo tem a obrigação e a responsabilidade de assegurar que as crianças estão em ambientes seguros e saudáveis”.

Sobre as consequências para as crianças da exposição ao fumo ambiental do tabaco, o investigador aponta a exacerbação da asma, doença respiratória aguda (bronquite e pneumonia), sintomas respiratórios crónicos, otite média aguda e crónica, decréscimo da função pulmonar e hiperatividade brônquica.

Questionada pela Lusa, a responsável pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT) diz que uma eventual proibição do fumo do automóvel sempre que se transporte crianças “tornava a situação mais clara”.

“Estamos a caminhar para lá. Claro que não podemos proibir nos domicílios, mas nos carros…”, afirmou, frisando: “E não é só na presença de crianças. Se fumar no carro, o fumo acaba por ficar retido. As partículas ficam presas nos estofos e nos revestimentos do interior do automóvel”.

“É bom não só para as crianças, como também para os adultos que utilizam esses mesmos veículos. Agora, é uma medida que não está ao nível da Direção-Geral de Saúde propor”, conclui.

Questionado pela Lusa sobre se admitia uma revisão da legislação no sentido de incluir esta proibição, disse que o Ministério da Saúde continua “a apostar em políticas de prevenção para reduzir o consumo do tabaco em Portugal”, mas que se trata de uma lei recente, “pelo que a revisão carece de algum tempo de avaliação”.