O lema do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) é “contribuir para um mundo onde todas as gravidezes são desejadas, todos os partos são seguros e o potencial de todos os jovens é atingido”. E Mónica Ferro é a mulher que torna isto possível desde 2017, ano em que deixou Portugal para se dedicar à liderança desta organização chave no que toca ao empoderamento das minorias aquém e além fronteiras, com especial enfoque nas meninas e nas mulheres.

Para trás deixou um percurso de excelência em Portugal, onde ocupou diversos cargos, tendo sido deputada, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD e coordenadora do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Sócia-fundadora da ONGD P&D Factor, a associação portuguesa para a cooperação sobre População e Desenvolvimento, foi ainda docente na Universidade de Lisboa.

Conhecimento e experiência não lhe faltam, mas é a primeira a dizer sem papas na língua que ainda “dá muito mais trabalho a uma mulher ter uma carreira de sucesso do que a um homem”. Durante 50 minutos, falou com Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto sobre os desafios globais de se nascer com o sexo feminino num mundo onde, segundo o Fórum Económico Mundial, ainda faltam 136 anos para a igualdade entre géneros ser uma realidade.