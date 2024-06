O alerta foi dado ao SAPO24 pela plataforma Cidadãos pela Cibersegurança que tentou usar a identificação da app móvel ID.GOV e verificou que não está a funcionar nesta sexta feira, o que poderá comprometer a identificação dos eleitores junto da mesa de voto no dia 9 de junho, se se mantiver o problema.

Se pela primeira vez os cadernos eleitorais são digitais, o mesmo pode não acontecer com a sua identificação quando chega à mesa de voto se optar pela app.

O cartão de cidadão ou outro documento oficial com fotografia é normalmente apresentado para identificar o eleitor. Se antes, nas pequenas secções de voto em mais desertificadas, quase nem era preciso mostrar o CC, porque toda a gente conhece, desta vez a realidade pode mudar. Como existe a possibilidade de votar em qualquer lugar, a identificação torna-se crítica.

Já nas zonas urbanas, o que continua a ser mais utilizado é o cartão do cidadão. Portanto, se é adepto do digital, como nós no SAPO24, faça o sacrifício e leve o cartão de plástico se quiser ter a certeza de que vai votar sem complicações. Isto a manterem-se as restrições técnicas na app ID.GOV.