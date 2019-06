A região do Baixo Alentejo atravessa um "cenário de seca severa" e a sede de concelho, a vila de Castro Verde, "enfrenta dificuldades acrescidas", porque é abastecida a partir da Barragem do Monte da Rocha, que, atualmente, regista um volume de armazenamento de 11%, refere o município, num comunicado enviado à agência Lusa.

A autarquia frisa que, "perante esta situação tão difícil, as palavras não bastam, é urgente agir de modo concreto e consciente" e, por isso, lançou uma campanha para sensibilizar e alertar a população do concelho e implementou medidas para poupar água.

A campanha "Vamos Poupar Água. Todos os Gestos Contam!" visa "alertar a população para a importância do uso racional" da água com o objetivo de contribuir para "minimizar os riscos de escassez hídrica e melhorar as condições ambientais nos meios hídricos".

Segundo o município, a campanha recomenda à população a adoção de "pequenos gestos" que permitem uma poupança e um uso eficiente da água no dia-a-dia.

Por outro lado, a câmara adotou algumas medidas para diminuir o consumo de água, como a redução em 50% do número de regas na generalidade dos espaços verdes e uma "atitude mais vigilante no controle de gastos exagerados".

Ao nível da canalização, a campanha propõe a instalação de um misturador de água quente e fria nas torneiras para evitar desperdícios, não deixar torneiras a pingar e manter em bom estado a canalização de torneiras, autoclismos e de máquinas.

Evitar banhos de imersão e privilegiar duches rápidos, fechar a torneira enquanto se escovam os dentes ou se faz a barba, não usar a sanita como caixote de lixo, reduzir a quantidade de água por cada descarga do autoclismo, colocar uma garrafa de plástico cheia de água no depósito do autoclismo ou optar por um autoclismo duplo são as recomendações sugeridas para serem adotadas na casa de banho.

A campanha também recomenda a compra de eletrodomésticos de menor consumo de água e eletricidade, o uso de máquinas de lavar roupa e loiça com carga completa, lavar poucas quantidades de roupa à mão e aproveitar alguma água para lavar o chão.

Nunca regar nas horas de maior calor, se possível regar com água de poços e ribeiros ou aproveitar água da chuva ou reutilizada de outros usos domésticos para regar e reduzir o consumo de água na lavagem do carro, optando pelo uso de baldes de água ao invés da mangueira, são outras das medidas recomendadas.