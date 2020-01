“Emular a visão do ministro da Propaganda nazi, de Hitler, Joseph Goebbels, é um sinal assustador da sua visão de cultura, que deve ser combatida e contida. Goebbels foi um dos principais líderes do regime nazi, que empregou a propaganda e a cultura para deturpar corações e mentes dos alemães e dos aliados nazis, a ponto de cometerem o Holocausto”, frisou o comunicado.

Para a associação israelita, Alvim “não pode comandar a cultura [do Brasil] e deve ser afastado do cargo imediatamente.”

Após a repercussão negativa, o secretário brasileiro defendeu-se em sua conta pessoal na rede social Facebook afirmando que a associação da sua citação ao discurso do ministro nazi seria uma mentira propagada por pessoas de esquerda.

“O que a esquerda está fazendo é uma falácia de associação remota: com uma coincidência retórica em uma frase sobre nacionalismo em arte, estão tentando desacreditar todo o Prémio Nacional das Artes, que vai redefinir a Cultura brasileira”, escreveu.

Logo que tomou posse, o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, declarou uma “guerra contra o marxismo cultural”. Um dos seus primeiros atos foi extinguir o Ministério da Cultura, tornando-o uma secretaria dentro da pasta da Cidadania que, no final do ano, foi transferida para o Ministério do Turismo.

Ao longo dos meses, os principais organismos públicos de promoção cultural foram ocupados por elementos com ideias conservadoras alinhadas ao pensamento de Jair Bolsonaro, e cuja nomeação geraram grande polémica.

A secretaria de Cultura é ocupada desde novembro pelo encenador e dramaturgo Roberto Alvim, até então presidente da Funarte, uma das mais importantes entidades de apoio às artes no país, que revelara a lealdade a Bolsonaro, acrescentando as palavras “cristão, nacionalista e conservador” ao seu perfil no Facebook.

Alvim declarou querer formar um “exército de grandes artistas espiritualmente comprometidos com o Presidente e com os seus ideais”, dispostos a “dar as vidas pela edificação do Brasil, através da criação de obras de arte que redefinam a história da cultura nacional”.

Dante Mantovani, um professor de Linguística, foi nomeado no final do ano para comandar a Funarte e tornou-se famoso após declarar num vídeo publicado no seu canal no YouTube que o rock leva "ao satanismo” e “ativa a indústria do aborto”.

Já a Agência Nacional de Cinema é dirigida por um líder evangélico, Alex Braga Muniz, que cortou o apoio à participação de realizadores brasileiros em festivais internacionais.

A Fundação Cultural Palmares, criada para promover ações de valorização da cultura negra, foi entregue ao jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, que nega a existência de racismo e que quer pôr fim ao Dia da Consciência Negra.

Além dos gestores e equipa repleta de polémica, órgãos de governo e empresas públicas que patrocinam eventos culturais passaram a praticar o que muitos artistas classificam como censura, como a Caixa Económica Federal, que começou a aplicar um sistema prévio de avaliação e aprovação, às ações nos seus centros culturais, em todo o país.

