O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa iniciou hoje uma visita a Timor-Leste com um encontro com a presidente do parlamento timorense, Fernanda Lay, com quem discutiu o ensino da língua portuguesa no país.

Segundo uma nota divulgada pelo parlamento nacional, durante o encontro foi discutido o ensino da língua portuguesa nas escolas em Timor-Leste e também a forma como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) pode "ajudar a fortalecer a língua portuguesa no país". O secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, agradeceu também, segundo a nota, a presença da presidente do parlamento timorense na cimeira dos chefes de Estado e de Governo da organização, realizada em São Tomé e Príncipe, em agosto, e o apoio dado por Timor-Leste à CPLP. A visita de Zacarias da Costa a Timor-Leste vai decorrer até sexta-feira, estando previstos encontros com o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, pelo chefe de Estado, José Ramos-Horta, e com os ministros da Educação e do Ensino Superior, bem como o ministro dos Negócios Estrangeiros.