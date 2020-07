O homem, que foi detido na segunda-feira, “usava Portugal como suposta ‘plataforma logística’ de uma alegada associação criminosa com ramificações a outros países e que se dedicava ao transporte e exploração de pessoas oriundas de países africanos, com destino à Europa via Portugal”, adianta o SEF, num comunicado enviado à agência Lusa.

A investigação do SEF teve início em março deste ano, com a detenção no Aeroporto de Lisboa de um outro cidadão estrangeiro que tentava transportar um menor desde Luanda para Cabo Verde, encontrando-se também detido com a medida de coação de prisão preventiva.

O menor “está sinalizado como vítima do alegado crime de tráfico de pessoas, encontrando-se devidamente acolhido e protegido”, adianta a nota.

Ao longo dos últimos anos, esta alegada associação criminosa terá feito chegar à Europa um número significativo de menores, afirma o SEF.