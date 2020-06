Em Portugal, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detém menores, sobretudo no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa (CIT). Segundo escreve o Público esta quarta-feira, há vários anos que entidades internacionais como a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a UNICEF e a Provedoria de Justiça tecem críticas por esta forma de atuação.

Segundo o relatório anual The Asylum Information Database (AIDA), gerido pelo European Council on Refugees and Exiles (ECRE), a prática verificou-se em 2017 e 2018, voltando a repetir-se o ano passado. Segundo os dados apresentados, 25 crianças não acompanhadas ficaram detidas pelo SEF por um período entre 1 a 47 dias e 52 crianças acompanhadas pelos familiares detidas entre nenhum e 59 dias. Feitas as contas, em 2019 foram detidos 77 menores pelo SEF.

Até 2016, pessoas de maior risco que chegassem às fronteiras — como criança, grávidas ou pessoas doentes — eram encaminhados para locais que conseguissem dar resposta. Em 2018, o Ministério da Administração Interna (MAI) trouxe uma nova regra: não se pode deter crianças por mais de sete dias.

Segundo o relatório, a regra foi quebrada em 2019, embora não seja especificado quantas crianças estiveram detidas num período superior ao permitido. Além de ir contra a regra, o sucedido ignora também a Convenção dos Direitos da Criança, que refere que nenhum menor deve ser detido por causa do estatuto legal dos pais. Acontecendo, é "uma violação dos direitos das crianças". Por sua vez, também o Parlamento Europeu defende que todos os Estados-membros proíbam estas detenções.