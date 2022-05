Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de hoje vai ter períodos de chuva, em geral, fraca no litoral do Norte e Centro.

As máximas sobem, mas o céu vai continuar geralmente muito nublado, com boas abertas no interior, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir da manhã.

Na região da Grande Lisboa, o estará céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir da tarde. Possibilidade de chuva fraca até ao início da tarde, e com vento fraco a moderado .

No Grande Porto mantém-se a previsão de neblina. São esperados períodos de chuva em geral fraca, mais provável até ao final da manhã e para o final do dia. É expectável que o vento se verifique, por vezes, forte (até 40 km/h) na faixa costeira durante a tarde. Haverá provavelmente uma subida da temperatura máxima, de acordo com a previsão do IPMA.