O anúncio no Telegram, com citação a agência de notícias France Press, ocorre poucos dias depois de vários ataques em território russo.

A incursão que ocorreu na segunda-feira em várias localidades da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, foi reivindicada por grupos armados russos baseados na Ucrânia que afirmam querer derrubar o Presidente russo, Vladimir Putin.

Desde então, a região de Belgorod foi alvo de "numerosos" ataques com drones, segundo as autoridades locais. Ataques e sabotagens têm aumentado na Rússia ultimamente, depois de Kiev dar como concluídos os preparativos para lançar uma ofensiva com o objetivo de retomar os territórios ocupados por Moscovo.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas — 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).