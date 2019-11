O despacho que prevê esta medida, publicado hoje em Diário da República, define a “elegibilidade das pessoas em situação de sem-abrigo inscritas no IEFP [Instituto de Emprego e Formação Profissional] como desempregadas, sendo as mesmas equiparadas aos desempregados para efeitos de integração na medida Contrato-Emprego.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Comunidade Vida e Paz, Henrique Joaquim, destacou a importância desta medida para esta população, mas também para as empresas.

“Sentíamos no terreno e na intervenção dificuldades para que estas pessoas acedessem de forma mais célere, e até de forma igual ou equiparada, pelo menos, às medidas de apoio do IEFP”, disse o presidente da instituição, que acompanha diariamente cerca de 430 pessoas sem-abrigo.

Henrique Joaquim considerou a medida “uma enorme mais-valia” e um “passo no rumo certo, mais uma ferramenta muito boa, e um direito que se consagra também para estas pessoas”, adiantando que há pessoas com situações irregulares ou pouco claras em termos do sistema de proteção social, outras afastadas há muito tempo do mercado do trabalho ou têm formações académicas muito baixas, o que dificulta o acesso ao emprego.

O presidente da Comunidade Vida e Paz referiu que embora nem todos se possam integrar por via do trabalho, muitos poderão aceder a estas medidas, considerando que a publicação da medida “foi uma agradável surpresa”, uma vez que tinha sido proposta “muito recentemente” à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Godinho.

A Comunidade Vida e Paz vai agora solicitar ao IEFP sessões de esclarecimento/formação para “os técnicos poderem rapidamente por as pessoas a usufruir desta medida”.