Luís Montenegro disse que o novo hospital, falava no lançamento da obra do novo Hospital de Todos os Santos, na freguesia de Marvila, em Lisboa, concentrará várias unidades que hoje estão dispersas e que o arranque da obra do equipamento vai cumprir os prazos do PRR.

"Sem bons recursos humanos não haverá administração pública" afirma Montenegro que considera que esta deverá ser "competitiva e prestar bons serviços e as respostas que eles os cidadãos precisam".

O primeiro-ministro defendeu ainda que as valorizações das carreiras, que enumerou, visam garantir o cumprimento dos serviços públicos “a médio e longo prazo”.

“Não é a pensar naquilo que acontecerá já no dia de amanhã, se calhar nem é para a vigência deste Governo e dos próximos. (…) Aqueles que possam ver - como vejo muitas vezes aí dito e escrito até na minha área política - apenas o efeito imediato de haver mais paz social, acreditem que as decisões que estamos a tomar e que continuaremos a tomar é no sentido de estratégica e estruturalmente preparar o país para as próximas décadas”, afirmou.