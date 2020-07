“Causa estranheza e indignação a ação deflagrada pela Força Tarefa [equipa] da Lava Jato de São Paulo na manhã desta sexta-feira em endereços ligados ao senador José Serra”, lê-se num comunicado assinado pela assessoria de comunicação do político brasileiro.

A nota acrescentou que, no meio da pandemia de covid-19, numa “ação completamente desarrazoada, a operação realizou busca e apreensão com base em factos antigos e prescritos e após denúncia já feita, o que comprova falta de urgência e de lastro probatório da acusação”.

Procuradores do Ministério Público Federal brasileiro que atuam na operação Lava Jato no estado de São Paulo acreditam que a construtora Odebrecht pagou cerca de 4,5 milhões de reais (cerca de 750 mil euros) em subornos a José Serra, entre 2006 e 2007, dinheiro supostamente usado na sua campanha para o Governo do estado de São Paulo.

Os investigadores suspeitam que o político também recebeu 23 milhões de reais (3,8 milhões de euros), entre 2009 e 2010, para facilitar a libertação de créditos junto à empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), estatal que atuava nas rodoviárias do estado de São Paulo, extinta em 2019.