Nas primeiras horas desta sexta-feira, um grupo de assaltantes arrombou a porta da Galeria MPV, na cidade de Oisterwijk, no sul dos Países Baixos, para tentar roubar quatro obras de uma famosa série de serigrafias de Andy Warhol, acabando por danificar as obras e roubar apenas duas.

O The Guardian conta que o proprietário da galeria, Mark Peet Visser, disse que os ladrões tentaram roubar as obras de uma série de 1985 do artista norte-americano, chamada Reigning Queens, que consiste em retratos das rainhas, na época, do Reino Unido, da Holanda, atuais Países Baixos, da Dinamarca e da Suazilândia, atual Essuatíni.

A porta foi arrombada com explosivos e de forma tão violenta que lojas próximas ficaram danificadas, segundo Visser.

"Essa parte eles fizeram bem, bem demais, na verdade. Contudo, eles fugiram com as obras de arte e elas não couberam no carro", descreveu o proprietário do espaço, que viu imagens do assalto através das câmaras de videovigilância.

"Naquele momento [duas das] obras são arrancadas das armações", enquanto outras duas ficaram, na rua, danificadas, continuou.

Os ladrões acabaram por levar os retratos da rainha Isabel II, do Reino Unido, e da rainha Margarida II, da Dinamarca. Já as gravuras da rainha Beatriz, dos Países Baixos, e da rainha Ntombi Tfwala, do Essuatíni, foram deixadas na rua.

Ainda não se sabe muito sobre o roubo, "mas é estranho que explosivos tenham sido usados" para arrombar a porta da galeria de arte, disse um detetive de arte dos Países Baixos. "Isto não é comum em roubos de arte", referiu Arthur Brand, que já foi capa de revista por recuperar obras de arte, incluindo uma de Picasso desaparecida e uma de Van Gogh roubada.

À emissora local Omroep Brabant, Visser disse que as obras roubadas valiam “uma quantia considerável”. No entanto, Brand disse à Agence France-Presse que elas “não eram únicas e muito, provavelmente, dezenas delas foram feitas”.

“Isto torna mais fácil vender do que obras únicas, mas não muito mais fácil”, afirmou.