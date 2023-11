Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso vermelho até às 15:00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com altura significativa 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros.

Estes sete distritos voltam a estar sob aviso vermelho entre as 18:00 de sábado e as 12:00 de domingo, prevendo-se ondas de noroeste com 7 a 9 metros, podendo atingir altura máxima de 15/16 metros.

O IPMA emitiu também aviso vermelho para os distritos de Faro, Beja, Setúbal entre as 06:00 e as 12:00 de domingo devido à agitação marítima, com ondas de noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir altura máxima de 14/ 15 metros.

Ainda por causa da forte ondulação, o IPMA colocou os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso laranja até às 18:00 de hoje e depois entre as 12:00 de domingo e as 03:00 de segunda-feira.

O distrito de Faro vai estar sob aviso laranja até às 00:00 de sábado e depois até às 06:00 de domingo e novamente das 12:00 de domingo até às 03:00 de segunda-feira.

Já Setúbal vai estar sob aviso laranja entre as 00:00 e as 06:00 de domingo e entre as 12:00 de domingo e as 03:00 de segunda-feira.

Devido ao estado do mar, as barras de Aveiro, Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Viana do Castelo, Vila do Conde, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto estão fechadas a toda a navegação e a de Leixões está condicionada, segundo informação disponível no ‘site’ da Marinha.

O IPMA emitiu também aviso laranja, mas por causa da precipitação por vezes forte e persistente, em especial nas regiões montanhosas, para os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga entre as 03:00 e as 09:00 de sábado.

Também por causa da chuva forte, os distritos de Viseu, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 06:00 e as 12:00 de sábado e Porto e Guarda entre as 03:00 e as 09:00 de sábado.

O Instituto igualmente aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra (entre as 06:00 e as 18:00 de sábado, Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Portalegre (entre as 00:00 e as 15:00 de sábado), Porto, Viana do Castelo e Braga (entre as 03:00 e as 21:00 de sábado) por causa do vento forte.

Depois dos efeitos da depressão Ciarán, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, o IPMA informou na quinta-feira que uma superfície frontal fria, associada à depressão Domingos, deslocando-se do Atlântico para leste, deverá afetar o continente, com chuva forte e persistente no sábado, no Norte e Centro, em especial no litoral e regiões montanhosas, vento forte e agitação marítima.

Apesar de Portugal continental “não ser diretamente atingido pela tempestade, uma superfície frontal fria associada” irá atravessar o território no sábado, originando “períodos de chuva forte e persistente na noite e manhã de sábado no Norte e Centro, em especial no

A superfície frontal fria deverá atravessar o arquipélago da Madeira durante o final de sábado, “embora sem severidade”.

“O mais significativo será o aumento da agitação marítima, que será de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa no dia 05 na costa norte da ilha da Madeira e Porto Santo”, afirmou o IPMA, aconselhando, devido a esta situação meteorológica, o acompanhamento das previsões meteorológicas e dos avisos.