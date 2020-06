“Sem apoio adicional do governo, estamos a caminhar para uma catástrofe cultural. Se nada for feito, milhares de empresas criativas líderes mundiais deverão fechar as portas, centenas de milhares de empregos serão perdidos e milhares de milhões [de libras] para nossa economia serão perdidos”, avisou a presidente da Federação das Indústrias Criativas, Caroline Norbury.

Um estudo realizado pela consultora Oxford Economics para aquela organização estimou que o encerramento de salas de concertos, teatros e outras atividades culturais vão resultar numa queda de receitas de 74 mil milhões de libras (83 mil milhões de euros), até ao final do ano.

O documento publicado hoje calcula que 406 mil pessoas, cerca de 20% do total no setor das indústrias criativas, que inclui teatro, música, cinema, televisão, moda e publicidade, poderão perder o posto de trabalho.

De acordo com duas associações representativas de teatros em todo o país, Society of London Theatre e UK Theatre, 70% das salas antecipam ficar sem dinheiro antes do final do ano.