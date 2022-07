“Os militares sul-coreanos detetaram trajetórias do que se acredita ser um lançador múltiplo de foguetes, hoje, domingo, 10 de julho”, disse o Estado-Maior das Forças Armadas sul-coreanas, num comunicado.

Esta é a segunda vez no espaço de um mês que Seul deteta o uso deste sistema de armas norte-coreano, que é condenado pela comunidade internacional.

A Coreia do Norte, que está completamente isolada do exterior por causa da pandemia de covid-19 desde 2020, tem ignorado os apelos sul-coreanos ou norte-americanos para retomar as negociações de diálogo sobre desnuclearização, em suspenso desde 2019, e até rejeitou as ofertas de Seul para receber vacinas contra o novo coronavírus.

No ano passado, o regime norte-coreano aprovou um plano de modernização de armas, para os próximos cinco anos, que explica a intensificação de testes de projéteis.