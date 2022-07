O processo foi instaurado em dezembro de 2018 contra Shakira e o assessor fiscal da artista nos Estados Unidos, acusados de seis crimes contra a Agência Estatal de Administração Tributária, na sequência de um alegado “plano” para 'fugir' ao pagamento do Imposto de Renda e do imposto sobre o património, através de sociedades radicadas em paraísos fiscais que formalmente eram os titulares dos bens detidos por Shakira.

Concretamente, o Ministério Público espanhol sustenta que a cantora “canalizou os movimentos de capital gerado com a sua atividade profissional” – os concertos, a participação no programa de entretenimento norte-americano “The Voice” e os spots publicitários sobre os perfumes com o nome da artista – através de empresas sediadas nas Ilhas Virgens britânicas, as Ilhas Caimão, Malta, Panamá e Luxemburgo.

Shakira, por sua vez, denuncia uma "total violação dos seus direitos" e, em comunicado, refere que pagou "imediatamente" os 17,2 milhões de euros reivindicados pelo Tesouro e, portanto, considera que "desde há muitos anos que não existe nenhuma dívida pendente com o Ministério das Finanças".

O Ministério Público sustenta que Shakira vivia na Espanha desde 2011, quando tornou a sua relação com o jogador do Barcelona, Gerard Piqué, pública. Entretanto, manteve até 2015 a sua residência fiscal nas ilhas Bahamas, considerada um paraíso fiscal.

Recorde-se que, em maio, um tribunal em Barcelona rejeitou um recurso interposto por Isabel Mebarak Ripoll, nome completo da artista, que solicitava o arquivamento da investigação.

Shakira foi uma das figuras mencionadas nos chamados 'Pandora Papers', uma extensa investigação Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação que denunciava personalidades que recorreram a paraísos fiscais para fins de evasão fiscal.

*Com AFP e Lusa