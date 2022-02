O novo tratamento, aplicado numa mulher multirracial, poderá vir a possibilitar a cura de mais pessoas, segundo o The New York Times.

O método de transplante utilizado envolve sangue do cordão umbilical e abre a possibilidade de curar mais pessoas de diversas origens raciais do que era anteriormente possível, anunciaram os cientistas esta terça-feira.

A mulher, que também tinha leucemia, recebeu sangue do cordão umbilical para tratar o seu cancro. Contudo, o sangue veio de um doador parcialmente compatível, em vez da prática comum de encontrar um doador de medula óssea de raça e etnia semelhantes às do paciente, segundo o jornal. A paciente recebeu ainda sangue de um familiar próximo para dar ao seu corpo defesas imunitárias temporárias enquanto o transplante era feito.

"O facto de ser multirracial e mulher é realmente importante do ponto de vista científico e muito importante em termos do impacto comunitário", segundo Steven Deeks, perito em SIDA da Universidade da Califórnia.

Considera-se geralmente que a infecção por VIH progride de forma diferente nas mulheres do que nos homens, mas embora as mulheres representem mais de metade dos casos de SIDA no mundo, constituem apenas 11% dos participantes em ensaios de cura.

Até agora, só se registaram outros dois casos conhecidos de aparente cura. Referido como "O Paciente de Berlim", Timothy Ray Brown permaneceu sem o vírus durante 12 anos, até à sua morte em 2020 devido a um cancro. Em 2019, outro paciente, mais tarde identificado como Adam Castillejo, foi indicado como estando também curado.

Contudo, ambos os homens registaram bastantes efeitos secundários imediatamente após o tratamento, devido aos transplantes de medula óssea. No caso da mulher, a terceira pessoa aparentemente curada, sabe-se que deixou o hospital ao fim de 17 dias, sem desenvolver qualquer problema até à data.

Segundo os especialistas, ainda não é claro o motivo que leva as células estaminais do sangue do cordão umbilical a funcionar tão bem", mas tudo aponta para que estas sejam "mais capazes de se adaptar a um novo ambiente".