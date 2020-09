A notícia foi revelada esta quarta-feira por meios de comunicação como o diário La Peppublica ou o The Guardian.

Berlusconi, de 83 anos, encontra-se na sua residência em Arcora, nos arredores de Milão.

Segundo um comunicado do seu gabinete, a trabalhar em campanhas eleitorais dos candidatos do partido Forza Italia às eleições municipais que se vão realizar este mês de setembro.

A Itália registou um aumento de novos casos de covid-19, com 1.326 nas últimas 24 horas, em comparação com os 978 de terça-feira, e seis mortes, segundo os números do Ministério da Saúde italiano.

Ao mesmo tempo, houve um número recorde de provas de diagnóstico, com quase 103.000 realizadas.

Com estes números, o total de casos desde o início da emergência sanitária no país, a 21 de fevereiro, chega às 271.515 infeções e 35.497 óbitos.