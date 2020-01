Em declarações à agência Lusa, José Eduardo Andrade, dirigente do Sintab, revelou que destes 24 trabalhadores, todos subcontratados a outra empresa, oito vão “já” ser integrados nos quadros do grupo Super Bock e os outros 16 vão assinar um contrato a termo com a empresa Conductor, que presta serviços para o grupo, efetivando daqui a um ano.

Os restantes 12 trabalhadores ficaram sem posto de trabalho, situação relacionada com a diminuição das linhas de enchimento e produção da Super Bock Group, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos, no distrito do Porto, ressalvou.

O sindicalista frisou que o acordo, conseguido após dois dias de reuniões, foi conseguido na Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) e por força de um plenário de trabalhadores que, a 30 de dezembro, reafirmou o combate à precariedade.

A 27 de dezembro, o Sintab denunciava que o grupo queria abdicar, em janeiro, do serviço de 36 trabalhadores até aqui subcontratados a outra empresa.

A situação afetaria os trabalhadores da empresa A. Gaiteiro, que ocupavam postos de trabalho nas linhas de enchimento e produção da Super Bock Group que, de acordo com nota do Sintab enviada na altura, “viram o seu espaço invadido por trabalhadores mais baratos, sem quaisquer explicações”.

Já, em declarações à agência Lusa, José Eduardo Andrade descreveu que esses trabalhadores foram confrontados com um aviso verbal feito por “diretores da Super Bock”, que indicaram que “no dia 02 [de janeiro] lhes seria barrada a entrada na empresa”.

O dirigente descreveu que “no início de 2019” foi “prometido aos trabalhadores que passariam para os quadros da Super Bock”.

Por sua vez, na altura, contactado pela Lusa, o responsável da A. Gaiteiro, empresa com sede na Maia que é prestadora de serviços da Super Bock Group, sendo a empregadora direta dos 36 trabalhadores em causa, indicou que o concurso que o liga à empresa de bebidas terminava a 31 de dezembro, mas garantiu saber que existia uma “promessa” de que os trabalhadores passariam para os quadros do grupo de bebidas.