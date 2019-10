Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do Porto (STTAMP) cancelou hoje o pré-aviso de greve na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) que tinha sido anunciado no início do mês.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA