Na nota, a ASPP adianta que já manifestou várias vezes ao Ministério da Administração Interna, grupos parlamentares e direção nacional da PSP a preocupação com o crescente número de agressões contra polícias.

Além de sublinhar que as agressões a polícias em serviço estão aumentar, sendo essa a perceção no dia-a-dia, a ASPP manifesta preocupação com o aumento do grau de violência e agressividade com que elas são cometidas.

“Estes são factos indesmentíveis”, precisa, frisando não compreender as declarações do ministro quando refere que “tudo estará bem e que não vê razões para preocupação”.

A ASPP refere ainda que Portugal é seguro “fruto do esforço, do risco de vida e da utilização como mão-de-obra barata dos polícias”.